Kardashians openen onderzoekscentrum kanker

„We hebben net het lint doorgeknipt”, zei Kim in een video op Twitter. „We gaan nu op de foto met alle artsen en iedereen die gaat helpen.” Daarop kwam moeder Kris in beeld om te zeggen dat het evenement „onwijs spannend” is. Kim: „We zijn er allemaal. De hele familie van mijn vaders kant is er om ons te ondersteunen.”

Het onderzoekscentrum is in het leven geroepen om hulpmiddelen te leveren voor onderzoek naar slokdarmkanker, patiëntenzorg en voor onderwijs en trainingen.

De advocaat en zakenman Robert Kardashian overleed in 2003 op 59-jarige leeftijd aan slokdarmkanker.