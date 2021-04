’Meghan heeft zich nooit aan hoeven passen aan royals’

Ⓒ Getty Images

Tot nu toe was het vooral PIERS MORGAN die de uitspraken van prins HARRY en MEGHAN in het Oprah-interview flink in twijfel trok, maar ook koningshuisdeskundige ANDREW MORTON uit nu zijn twijfels over de heftige situatie die door Meghan werd geschetst. De biograaf, die het koppel al jaren nauwgezet volgt, stelt juist dat de hertogin heel veel vrijheid van koningin ELIZABETH kreeg en zich helemaal niet aan heeft hoeven passen aan het koninklijke leven.