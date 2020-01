Scotland Yard zwijgt: waar was beveiliging Andrew tijdens BERUCHTE nacht?

Wordt prins Andre, hier in 2001, de hand boven het hoofd gehouden? Ⓒ Hollandse Hoogte

Voor de zoveelste keer lijkt prins Andrew de dans te ontspringen in het Epsteinschandaal. Hij zou hoog op het lijstje van de FBI staan, maar is nog steeds niet opgeroepen voor verhoor. In zijn eigen land is het Scotland Yard dat in september vorig jaar zei ’de zaak onderzocht en gesloten’ te hebben en dat nu weigert om openheid van zaken te geven. Volgens hen is de nationale veiligheid in het geding wanneer zij antwoord zouden geven op een prangende vraag: waar was de beveiliging van prins Andrew op de avond dat hij seks zou hebben gehad met een minderjarige?