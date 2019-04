Lubach en Visscher op Stadspark Live

Het muzikale programma van het nieuwe evenement wordt verzorgd door Sting, Anouk, The Specials, Ronnie Flex & Deuxperience, Tom Odell, en Daniël Lohues, werd eerder onthuld. De kaartverkoop is al gestart.

Stadspark Live zorgt voor het eerste internationale optreden in het Groninger park in jaren. In het verleden waren onder anderen The Rolling Stones en Tina Turner op deze bijzondere openluchtlocatie te zien.