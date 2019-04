Alex Rodriguez oefende aanzoek op assistent

De 44-jarige A-Rod vroeg Jennifer ten huwelijk op het strand in Miami en vond het belangrijk van tevoren te weten hoe de zonsondergang eruit zou zien. Met de verlovingsring en zijn assistent oefende de oud-honkballer het aanzoek drie dagen achter elkaar. „Een keer was de zonsondergang om 18:27 uur, de volgende dag om 18:29 uur en de derde dag was het aan het regenen”, vertelde hij. „Dus ging ik rond ongeveer 18:29 uur en kwam het precies goed uit.”

Hoewel de twee zin hebben in hun huwelijk, hebben ze geen haast om naar het altaar te lopen. „We zijn nog niet begonnen met plannen. We zijn pas net verloofd”, zei de zangeres onlangs al in een interview. „Kort daarna gingen we weer aan het werk en dat doen we de rest van het jaar ook dus wie weet wat er gaat gebeuren.”