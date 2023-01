Premium Het beste van De Telegraaf

Soullady maakt na 25 jaar de balans op Edsilia Rombley liep bijna doorbraak mis: ’Op weg naar de studio wilde mijn moeder omdraaien’

Door Bert Dijkstra Kopieer naar clipboard

Op weg naar haar tv-doorbraak jengelde ze zo over geen zin hebben, dat haar moeder wilde omkeren. Een kwarteeuw later is Edsilia Rombley een veelzijdige speelvogel binnen de vaderlandse vermaakindustrie. Volledig In balans, als we haar deze week uitgekomen cd en nieuwe theatershow mogen geloven.