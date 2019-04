OM eist jeugddetentie tegen vlogger Snapking

Dat meldt het Openbaar Ministerie dinsdag. De zitting tegen de man vond achter gesloten deuren plaats. De verdachte was nog minderjarig toen een deel van de feiten zouden zijn gepleegd. DieTim dwong volgens de tenlastelegging het slachtoffer mee te werken aan het maken van seksfilmpjes. Hij stuurde naaktfoto’s van haar onder meer naar haar eigen vader. Ze zou ook door de verdachte zijn mishandeld, op school zijn bezocht en hij stuurde haar in krap een jaar tijd 5731 berichten via WhatsApp.

De advocaat van de vlogger wilde niet op de beschuldigingen ingaan. Het is niet de eerste keer dat DieTim voor de strafrechter verscheen. Vorig jaar mei kreeg hij 40 uur werkstraf opgelegd voor belediging van een jongen met het downsyndroom. Hij treiterde en filmde de man in een supermarkt in Zwolle.

De rechtbank doet op 30 april uitspraak.

