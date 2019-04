Renate Gerschtanowitz neemt afscheid van Shownieuws

Renate blikt met een paar foto’s terug op haar zes jaar bij het programma. Verscheidene collega’s spreken haar positieve woorden toe. „Veel plezier”, schrijft Shelly Sterk. „Geniet van jouw laatste! En heel veel goeds voor de toekomst”, zegt Viktor Brand.

Renate maakte op 1 april bekend te gaan stoppen. „Ik wil mijn tijd en energie ergens anders in gaan steken”, zei ze over haar vertrek. „Wat dat precies wordt, ga ik de komende tijd eens rustig uitzoeken. Soms is het best lekker om alles eens even flink door elkaar te gooien om weer tot nieuwe dingen te komen.”