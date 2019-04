Dit kon Beyoncé allemaal niet eten

Beyoncé heeft keihard gewerkt om met dit figuur te kunnen optreden bij Coachella vorig jaar Ⓒ Hollandse Hoogte

In de documentaire Homecoming over Beyoncé die woensdag in Amerika uitkwam, vertelt Beyoncé hoe ze haar zwangerschapskilo’s kwijtraakte om weer te kunnen optreden op Coachella vorig jaar. Het blijkt dat het leven van een wereldster ook niet altijd over rozen gaat; de artiest moest zichzelf aardig wat ontzeggen.