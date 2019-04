’Ronnie Flex en Famke Louise uit elkaar’

Ronnie moest duidelijk even nadenken of hij het nieuws wel wilde delen. Hij heeft een foto geplaatst van een verwijderde post en schrijft daarbij: „Durfde dit net niet te posten dus het weer verwijderd maarja ik moet wel.” Ook dit nieuwe bericht is inmiddels alweer van het sociale medium afgehaald.

Ⓒ Instagram

Naar eigen zeggen deelt Ronnie het pijnlijke nieuws zodat mensen hem een beetje kunnen ontzien. „Als ik niks zeg ga ik nog gekker worden, omdat niemand dan rekening kan houden en dat bespaart me wat ongemakkelijke gesprekken en shit... in ieder geval ik ben single ik ben alleen.”

Ronnie vierde gisteren zijn 27e verjaardag, maar een echt leuke dag werd het niet. „Dat maakt het wel echt de kutste bday ooit maar ja is het wat is.”

Ronnie Flex en Famke Louise bevestigden in december, na maanden speculeren, dat ze een relatie hadden. Diezelfde maand kreeg de zanger een dochter, Nori, met Dj Wef.

