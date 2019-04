Fans opnieuw teleurgesteld in Drake

Het was twee dagen geleden zelfs nieuws dat Drake wél kwam optreden op het geplande moment in Ziggo Dome. Al was dat concert in eerste instantie gepland op 25 april. Hij was er in elk geval, na eerder al drie keer zonder opgaaf van reden een concert in Amsterdam gecanceld te hebben. Drake heeft het daarmee opgebouwde beetje goodwill echter al direct weer verspeeld: gedupeerde bezoekers van Air reageerden woest op sociale media op zijn afwezigheid bij de afterparty dinsdagavond in Club Air. Een afterparty die nota bene op de flyer werd gepromoot met Hosted by Drake. De artiest was naar verluidt alleen kort in de VIP-ruimte waar in elk geval Rico Verhoeven even een foto met hem wist te maken.

Bekijk ook: Drake komt belofte na

Vroegboekers konden voor 77 euro een toegangskaartje bemachtigen, maar wie aan de deur kwam, telde honderd euro per persoon neer. Iemand reageert op Facebook: „Waar kan ik mijn 80 euro terugkrijgen?.” Een ander miste niet alleen Drake - ’Die heeft alleen maar 30 minuten in de VIP gestaan en is toen weer weggegaan?’ - maar ook Boef, Ali B en Ronnie Flex. Hij noemt het ’echt schandalig’ dat de organisatie ’100 euro per ticket vroeg voor deze afgang’. Volgens organisator FAM Events & Entertainment waren de drie Nederlandse artiesten wel degelijk aanwezig, maar hebben zij niet, zoals toegezegd, ’de microfoon gepakt’ om op te treden. „We hebben dit geregeld met het bedrijf van Ali B. Dat zijn wij nu aan het uitzoeken.”

Bezoekers compenseren

Club Air en FAM Events & Entertainment laten intussen aan Privé weten dat zij druk aan het bespreken zijn hoe zij de teleurgestelde bezoekers kunnen compenseren. „Voor ons is het ook een strop”, zegt de woordvoerder van FAM, die graag de gang van zaken toelicht. „Wij zijn maandenlang bezig geweest met dit evenement te organiseren. De afterparty was bedoeld als promotie voor de concerten. De flyer met daarop Hosted by Drake, was door hemzelf ontworpen en door zijn team aangeleverd; die moesten wij per se gebruiken. Hij heeft ons beloofd de microfoon te pakken.”

Hij legt uit dat zij als organisatie daar op durfden rekenen, omdat hij dat ook in andere landen op de afterparty’s had gedaan. „Alleen bij ons niet. Toen bleek dat hij vervolgens naar huis zou gaan, zijn we naar hem toe gegaan en hebben hem gevraagd alsnog op te treden. Maar hij had er geen zin in. Dat is vaak met die grote artiesten, je kunt ze dan moeilijk overtuigen.” Het pakt voor henzelf ook nadelig uit: „We hebben zoveel geld betaald om Drake te krijgen, dat ook al zouden we uitverkocht zijn, we zelf ook geen winst zouden maken.” FAM zal dan ook niet snel weer met Drake in zee gaan, laat hij weten. „Dat is een te groot risico.”

In de drukte waarin de organisatie op dit moment zit, laat hij weten later op de dag nog met een officieel statement te komen voor de bezoekers. Op het moment dat hij aan het vertellen is, gaat zijn telefoon. „Dat is Ali B.”

Op de hoogte blijven van al het nieuws over de sterren? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.