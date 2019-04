Fans woest: ’100 euro betaald maar waar was Drake?’

Het twee dagen geleden zelfs nieuws dat Drake wél kwam optreden op het geplande moment op 15 april in Ziggo Dome. Al wat dat concert in eerste instantie gepland op 25 april. Hij was er in elk geval, na eerder al drie keer zonder opgaaf van reden een concert in Amsterdam gecanceld te hebben. Iemand reageert op Twitter: „Waar kan ik mijn 80 euro terugkrijgen?”. Een ander miste Ronnie Flex, Boef en Drake. „Die heeft alleen maar 30 minuten in de VIP gestaan en is toen weer weggegaan?” Hij noemt het dan ook ’echt schandalig' dat de organisatie ’100 euro per ticket vroeg voor deze afgang’.

Maar hij heeft het daarmee opgebouwde beetje goodwill al direct verspeeld: gedupeerde bezoekers van Air reageerden woest op sociale media op zijn afwezigheid bij de afterparty in Club Air.

Mogelijk heeft hij zijn gezicht wel even aan de VIPs laten zien. In de Insta Stories van Air is een filmpje te zien waarop Drake naast de club uit een auto stapt. Rico Verhoven maakte bovendien een foto met hem. Maar het publiek zag hem in elk geval niet.

Ook Ronnie Flex lijkt het te hebben laten afweten. Hij zou ook aanwezig zijn. Maar die had misschien een goede reden: vandaag kondigde hij op Insta aan dat zijn relatie over is.