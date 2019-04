Tess Milne: ik ben op mijn negentiende verkracht

„Ik heb een hele nare ervaring gehad met een jongen die mij verkracht heeft eigenlijk.” Tess, inmiddels 31 jaar, kon „anderhalf tot twee jaar” niet over de gebeurtenis praten. „Ik kon het gewoon niet aan. Toen heb ik het uiteindelijk tegen mijn tweelingzus gezegd en toen begon er licht te komen op die superdonkere plek die ik in mij meedroeg.”

Het praten met haar zus hielp enorm en inmiddels heeft ze het trauma verwerkt. „Het is oke, ik kan er nu over praten. (...) Wat ik merkte is, dat zodra ik ging praten, ik zag dat ik andere mensen daarmee kon helpen. Dat is verlichting.”