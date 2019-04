Gehate Jar Jar is George Lucas’ favo personage

Het computer-geanimeerde karakter, enkel te zien in Star Wars: Episode I - The Phantom Menace, werd niet goed ontvangen door fans en critici. Zo stond Jar Jar vorig jaar op de laatste plek in een lijst met alle Star Wars-personages van de Huffington Post en nam Rolling Stone het personage helemaal niet mee in een gelijksoortig overzicht.

Jar Jar Ⓒ Hollandse Hoogte / Photo 12

Critici waren niet te spreken over het simpele taalgebruik van Jar Jar. Ook werd hij door sommigen beschouwd als een racistisch stereotype met een „misplaatst Caribisch accent.”

Ahmed Best, de acteur en stem achter het gehate personage, vertelde vorig jaar tijdens een interview dat hij zwaar depressief en suïcidaal werd van alle negatieve reacties op Jar Jar. Lucas bedankte Ahmed tijdens het event. „Ahmed, je hebt het fantastisch gedaan. Het was heel, heel moeilijk.” De acteur reageerde vervolgens via Twitter op de steun. „Het was moeilijk om niet van alle dankbaarheid in tranen uit te barsten.”