Italiaanse prins droevig om verwoesting ’werk van voorvaderen’

Carlo betuigt zijn ’diepe dankbaarheid aan iedereen die zich solidair heeft getoond met zijn verdriet’. De prins, die aanspraak maakt op de sinds 1860 niet meer bestaande troon van het het koninkrijk der Beide Siciliën, ging dinsdag met zevenmijlslaarzen door de geschiedenis heen door zich de kathedraal min of meer toe te eigenen. Hij was immers een directe nakomeling van Lodewijk VII, die de eerste steen heeft gelegd van de Notre-Dame, en van de heilige Lodewijk IX. De prins was daarom diepbedroefd dat het werk van zijn voorvaderen nu door brand was verwoest.

Dat zijn tak van de familie enkele eeuwen geleden Frankrijk heeft ingeruild voor Spanje en langs die weg op de troon kwam in Napels en Sicilië, werd gemakshalve even vergeten. Carlo – die in Monaco woont en zich in Frankrijk Charles laat noemen – riep op tot dynastieke, nationale en internationale eenheid om de kathedraal uit de as te doen herrijzen.

De graaf van Parijs, prins Jean van Orléans, die aanspraak maakt op de sinds 1870 vacante Franse troon, is ook bedroefd – zoals veel Fransen – maar betrok dat minder op zichzelf. Hij is dinsdag samen met zijn broer prins Eudes gaan kijken en heeft zijn steun uitgesproken aan de aartsbisschop van Parijs. „Samen moeten we als Fransen de kathedraal kunnen herbouwen”, aldus Jean.