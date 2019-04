Mumford & Sons: tofste shows waren in Nederland

Ted denkt met plezier terug aan de eerste keer Pinkpop in 2009. „We speelden ergens vroeg op de middag in een tent. Naarmate de show vorderde stroomden er steeds meer mensen dansend die tent in. Dat was een van de gaafste en meest leuke optredens die ik ooit heb gedaan”, blikt de 34-jarige bassist terug.

Ook een concert in de AFAS Live, toen de Heineken Music Hall, in 2010 staat op het lijstje van meest memorabele optredens. „Dat was destijds de grootste zaal waar we ooit hadden gestaan. Ik weet nog goed dat er vrachtwagens met alle apparatuur zo naar binnen konden rijden en dat we elkaar lachend aankeken”, vertelt Ted. „Dat hadden we nog nooit eerder meegemaakt: erg bijzonder.” Nu, negen jaar later, staan de mannen in een uitverkochte Ziggo Dome. „Geweldig.”

Delta

De band, die hits scoorde met nummers als Little Lion Man, I Will Wait en Believe, doet Nederland drie keer aan met zijn wereldtournee vanwege de vorig jaar verschenen plaat Delta. Het vierde studioalbum van de folkrockers stond hier, net als in vele andere landen, op de eerste plek in de Album Top 100. Hoewel ook de drie voorgaande platen erg succesvol waren, blijft een hoge notering bijzonder maar is dat niet het streven. „We denken van tevoren nooit: ’Nou, we gaan nu even een commercieel succesvol album maken’. Dat is nooit onze missie”, zegt Ted. „We proberen elke keer iets vernieuwends te doen en onszelf creatief uit te dagen. Dat het aanslaat is natuurlijk heel mooi meegenomen.”

Tijdens de tournee staat Mumford & Sons in verschillende zalen en op meerdere festivals. Juist die afwisseling vindt de band leuk. „Het is heel lekker om buiten te spelen, of in een kleine pub, maar daarnaast ook juist weer tof om in zo’n grote concerthal te spelen. Je past je daar ook op aan. Als je een tijdje achter elkaar op dezelfde soort podiums speelt dan is het ook wel weer lekker om iets anders te doen. Door die afwisseling blijft het uitdagend”, legt de bassist uit.

Nog tot september volgend jaar toert de band de hele wereld rond. Hoewel de bandleden nu allemaal wat ouder zijn, houden ze dat beter vol. „We maakten onszelf vroeger echt helemaal kapot. Maar we zijn nu wat wijzer en zorgen beter voor onszelf en voor elkaar”, vertelt Ted. „We drinken ietsje minder, eten wat beter en slapen ietsje langer.”