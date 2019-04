’Barbie doet opnieuw zelfmoordpoging’

Rond 12.45 uur zou Barbie de klap gemaakt hebben en naar het ziekenhuis afgevoerd zijn. Bronnen laten weten dat er veel politieauto’s in de straat van de realityster staan.

Haar liefje Maron Hill is meteen naar het ziekenhuis gereden. Een bron laat aan het programma weten dat ze voorlopig niet aanspreekbaar is.

In juli vorig jaar probeerde Samantha zich ook al van het leven te beroven, waarna ze werd opgenomen in een kliniek in Schotland. Ze bracht daar uiteindelijk vier maanden door. Daarna leek het beter met haar te gaan. Vorige maand werd bekend dat ze een nieuwe liefde heeft, Maron Hill.