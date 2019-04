Louis C.K. geeft extra show in Amsterdam

Het is voor het eerst sinds lange tijd dat Louis weer optreedt in het buitenland nadat hij in 2017 door meerdere vrouwen was beschuldigd van seksueel wangedrag. De komiek gaf destijds toe dat hij fout zat, maar zei ook dat hij op dat moment dacht dat hij toestemming had van de dames in kwestie.

Na de beschuldigingen trok Louis, de eerste komiek ooit die Madison Square Garden drie keer uitverkocht, zich terug tot halverwege vorig jaar. Sindsdien doet Louis vooral kleinere clubs aan.

De laatste keer dat Louis in Nederland was, was in 2016. Toen trad hij op in de Ziggo Dome.