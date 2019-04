Beyoncé onderging spoedkeizersnede

In de documentaire is te zien hoe de zangeres zich voorbereidt op haar optreden op het festival Coachella. Het was het eerste concert dat Beyoncé gaf na haar bevalling van Rumi en Sir. „Ik zou Coachella het jaar ervoor al doen, maar ik raakte onverwacht zwanger en het was een tweeling, dat was een nog grotere verrassing. Mijn lichaam doorstond meer dan wat ik dacht aan te kunnen.”

De voorbereiding op het festival zo vlak na een bevalling was enorm heftig. „Soms dacht ik dat ik nooit meer dezelfde zou worden. Nooit meer fysiek dezelfde en qua kracht en uithoudingsvermogen. Ik moest m’n lijf opnieuw opbouwen.” Mentaal was Beyoncé eigenlijk ook niet klaar om alweer aan de slag te gaan. „Mijn geest wilde bij mijn kinderen zijn.”

Dieet

Om fysiek helemaal fit te worden, volgde de zangeres een strak dieet. Ze schrapte brood, koolhydraten, suiker, zuivel, vlees, vis en alcohol. „Ik probeer uit te zoeken hoe ik een moeder van een 6-jarige en van een tweeling kan zijn en mezelf ook fysiek en creatief kan geven”, zegt ze. „Het was veel tegelijk.”

Hoewel alles goed kwam, zou ze nu niet meer zo ver gaan. „Ik heb mezelf absoluut verder gepushed dan ik verwachtte te kunnen en daar heb ik een belangrijke les van geleerd. Ik zal nooit en nooit weer mezelf zo onder druk zetten.”