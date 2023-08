B&B vol liefde: opeens regent het hitsige koppels

Eind goed al goed, zo blijkt in de laatste aflevering van B&B vol liefde waarin we plotsklaps een bovengemiddeld hoog aantal koppels al zoenend in bed mogen aanschouwen. Waar Debbie eerst nog twijfelt of ze überhaupt ’wild’ kan worden van Paul, is ze ondertussen niet van hem af te slaan. En was Anna toch stiekem op zoek naar een driemans relatie in Zweden?

Ⓒ RTL