Extra voorstellingen Waardenberg en De Jong

Volgens Luxor was de website bij de start van de kaartverkoop om 10:00 uur overbelast en waren de bijna 20.000 kaarten binnen de kortste keren uitverkocht.

Martin van Waardenberg en Wilfried de Jong maken hun rentree op het toneel als het legendarische theaterduo Waardenberg en De Jong. In januari spelen zij vier weken in het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam.

In hun nieuwe voorstelling onderzoeken zij de betekenis van hun oude werk. Met regisseur Jeroen De Man hebben zij de sketches bekeken die zij tussen 1987 en 1999 maakten en die toentertijd voor veel opschudding zorgden.

De voorstellingen zijn van 9 januari tot en met 1 februari 2020.