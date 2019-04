Manuel Broekman en Tim Knol in Random Shit

Manuel Broekman Ⓒ Hollandse Hoogte / Fotopersburo Edwin Janssen

Ook Manuel Broekman, Olivia Lonsdale, Tim Knol en Dennis Weening spelen rolletjes in Random Shit, de nieuwe Videoland-serie van de makers van New Kids. Dat hebben de makers woensdag bekendgemaakt. Daarnaast zijn onder anderen Tina de Bruin, Nick Golterman, Martijn Hillenius, Pieter Bouwman, Hanna van Vliet en Pepijn Schoneveld te zien in de absurdistische serie.