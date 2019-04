Ook Disney doneert aan Notre-Dame

De kathedraal vormde het decor voor de film De Klokkenluider van de Notre-Dame (The Hunchback of Notre-Dame) die in 1996 verscheen. De animatiefilm, over de onbeantwoorde liefde van klokkenluider Quasimodo voor de beeldschone zigeunerin Esmeralda, is gebaseerd op de gelijknamige roman van Victor Hugo uit 1831. Wereldwijd bracht de film, met stemmen van Demi More, Kevin Kline en Jason Alexander, 315 miljoen dollar op.

„De Notre-Dame is een baken van hoop en schoonheid die eeuwenlang het hart van Parijs en de ziel van Frankrijk heeft bepaald en met zijn architectuur een blijvende plaats in de geschiedenis heeft”, zegt Bob Iger, CEO van Disney. Daarom is besloten een donatie te doen „voor de restauratie van dit onvervangbare meesterwerk.”

Eerder zegde de echtgenoot van Salma Hayek, de steenrijke Franse zakenman François-Henri Pinault, al toe 100 miljoen euro vrij te maken voor de wederopbouw de Notre-Dame. Hij is de man achter merken als Gucci en Saint Laurent, Alexander McQueen en Balenciaga. De stad Cannes liet weten geld in te zamelen en ook violist André Rieu zei zijn steentje bij te willen dragen aan de restauratie. Hij beloofde 700 ton staal te doneren. De teller staat inmiddels bijna op 900 miljoen euro.