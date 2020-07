Danny Vera en Davina Michelle geven openluchtconcert voor 750 man

Ook Tino Martin, Rowwen Hèze, Rolf Sanchez, Martijn Fischer, OG3NE en Jandino Asporaat staan op het affiche. Zij treden op in een groot overdekt openluchttheater op De Pettelaarse Schans in de Brabantse stad. Bij de concerten, die worden gehouden in vier weekenden in augustus, is plaats voor 750 bezoekers die plaats moeten nemen aan een tafel.

De concertreeks wordt op 8 augustus afgetrapt door Danny Vera, OG3NE sluit op zondag 30 augustus af. Binnenkort worden alle namen bekendgemaakt. Kaarten zijn vanaf zaterdag te koop.