BZV-Jan en Rianne opnieuw ouders geworden

„De bevalling ging gelukkig goed. Net als bij zijn broer Melle, die inmiddels 1,5 jaar is, ging het heel vlot bij Siem”, vertelt Rianne aan Boer zoekt vrouw. „Ik kreeg niet eens de kans om me voor te bereiden op de heftige weeën, met vijf minuten persen was Siem al geboren.”

De kleine Melle snapt allemaal nog niet zo goed was er aan de hand is, nu hij een broertje heeft „Als Siem in de wieg of op bed ligt, komt hij erbij en dan prikt hij met z’n vingertjes in de wang van zijn kleine broertje. Hij heeft wel door dat er iets is veranderd in huis, maar of hij het echt beseft is lastig te peilen.”

Ook voor Rianne en Jan is het wel even wennen dat ze nu een groter gezinnetje hebben, maar „ik houd ze in het gareel hoor, en anders schop ik ze gewoon naar buiten naar hun vader!”, grapt Rianne.