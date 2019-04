Droogte verhindert filmopnames Steven de Jong

De boerderij aan de Hogeweg, die al sinds 1966 leegstaat, zou vrijdagavond in vlammen opgaan. Het brandende gebouw moet de openingsscène worden van een tv-serie en film over Grutte Pier, een Friese vrijheidsstrijder uit de zestiende eeuw. Westerkwartier overlegt met De Jong, bekend van film als De Hel van ’63 en De Kameleon, wanneer de boerderij wel aangestoken mag worden.

De waarschuwing van de brandweer voor groot risico op een natuurbrand geldt sinds woensdag voor bijna het hele land, met uitzondering van Flevoland, Limburg en Noordoost-Brabant. Als gevolg daarvan hebben nu ook gemeenten in Groningen en Drenthe de meeste paasvuren verboden, zoals eerder al in Overijssel en Gelderland gebeurde. Dat is onder meer het geval in Aa en Hunze, Tynaarlo, Oldambt en Noordenveld.