Will Smith investeert in gamen

Smith en Honda kennen elkaar al langer. Vorig jaar begonnen ze samen een investeringsfonds. Dat steekt nu met een paar zakenmensen in totaal 46 miljoen dollar in ’gamerteam’ Gen.G. Dat wil met het geld nieuwe gamers opleiden en nieuwe supporters bereiken. Die fans moeten geld uitgeven om de gamers via streams te zien spelen en om game-items te kopen, waaraan Gen.G. weer geld kan verdienen. In die gamewereld gaan miljarden om.

Gen.G heeft eigen gamers in dienst. Die spelen in officiële wedstrijden van zeven verschillende games. Zo is Gen.G eigenaar van het profteam Seoul Dynasty in de Overwatch League, de officiële competitie van de game Overwatch. De gamers worden begeleid door oud-basketballer Chris Bosh.