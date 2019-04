Nieuwe plaat Madonna ziet in juni levenslicht

Madonna werkte de afgelopen jaren in Portugal, waar ze tegenwoordig woont, aan haar nieuwe plaat. Dat is volgens haar ook terug te horen op Madame X. „Lissabon is de plek waar mijn album werd geboren”, aldus de zangeres, die haar liedjes behalve in Portugal ook in Londen, New York en Los Angeles opnam. Op de plaat staan in totaal vijftien nummers.

De videoclip van Medellín, waarvoor Madonna samenwerkte met de Colombiaanse zanger Maluma, wordt op 24 april gelanceerd in de MTV-special Madonna Live & Exclusive. Daarin vertelt Madonna ook uitgebreid over de achtergrond van haar album.