Kraantje Pappie gastartiest bij Groots Junior

Kraantje Pappie treedt op 12 juni op bij de kindereditie van Guus Meeuwis’ Groots met een zachte G. Hij is de eerste gastartiest die bekend is gemaakt. „Dit is ’m hoor!”, schrijft Guus bij een filmpje op Instagram waarin Kraantje wordt aangekondigd.