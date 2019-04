Louis Tomlinson bedankt fans na overlijden zus

„Ik wil iedereen bedanken voor zijn lieve woorden in de afgelopen weken”, schrijft Louis. De voormalig One Direction-zanger richt zich nu weer op nieuwe muziek. „Ik ben weer in de studio om iets op te nemen dat ik een paar maanden geleden schreef. Ik wens jullie veel liefde toe x.”

De 18-jarige Félicité overleed vorige maand plotseling, naar verluidt aan een hartstilstand. Drie jaar geleden verloor Louis ook al zijn moeder.