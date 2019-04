Beyoncés Lemonade straks overal te streamen

Lemonade werd op 23 april 2016 groots gelanceerd met een film op HBO, waarin alle liedjes achter elkaar waren gezet met elk een videoclip. Daarna was het album echter alleen via Tidal te beluisteren, het streamingplatform van Beyoncés man Jay-Z. Dit tot grote frustratie en teleurstelling van de fans, die daardoor gedwongen waren om een abonnement op Tidal te nemen. Gelukkig voor hen kwam er ook een fysiek exemplaar uit.

Lemonade werd in 2016 veelal jubelend ontvangen. De plaat werd door verschillende muziekbladen en -journalisten uitgeroepen tot beste album van het jaar en werd ook wereldwijd het bestverkochte album van 2016 met meer dan 2,5 miljoen verkochte exemplaren. Beyoncé won er twee Grammy's mee en haalde destijds ook de headlines omdat ze op de plaat openlijk over het slippertje dat Jay-Z had begaan zong.

Eerder woensdag lanceerde Beyoncé als verrassing haar live-album Homecoming op alle streamingdiensten. De plaat hoort bij de gelijknamige Netflix-documentaire die eveneens woensdag uit is gekomen. Net als in de film is ook het album een registratie van haar optreden vorig jaar op het festival Coachella.