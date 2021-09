Linda Evangelista haat zichzelf na mislukte cosmetische ingreep: ’Misvormd, depressief’

In het bericht schrijft het model dat ze op brute wijze is verminkt door een bedrijf dat bij haar een zogenaamde CoolSculpting-behandeling toepaste, maar die het tegenovergestelde deed van wat was beloofd. Bij de procedure waar het model over spreekt worden vetcellen bevroren waarna ze zouden moeten afnemen, maar dat liep anders bij de 56-jarige Evangelista. „Mijn vetcellen namen toe in plaats van af en zorgden ervoor dat ik nu permanent misvormd ben, ook na twee pijnlijke operaties die de schade moesten herstellen. Ik ben, zoals de media het al schreven, onherkenbaar.”

Het Canadese supermodel, dat in de jaren negentig bekendheid kreeg en honderden tijdschriftcovers sierde, zegt dat ze door de behandeling ’paradoxale vethyperplasie’ of PAH heeft ontwikkeld, een zeldzaam, maar bekend risico van deze operatie. Evangelista beweert nu dat ze daarvan niet op de hoogte was voordat ze de behandeling startte. „PAH heeft niet alleen mijn levensonderhoud vernietigd, het heeft me ook in diepe depressie, diepe droefheid en de laagste diepten van zelfhaat gebracht”, schrijft ze. „Ondertussen ben ik een kluizenaar geworden.”

Evangelista zegt juridische stappen tegen het bedrijf te ondernemen. Vooral omdat ze graag weer ’met opgeheven hoofd de deur uit wil, ondanks dat ik er niet meer als mezelf uitzie’.