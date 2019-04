My Baby speelt weer op Glastonbury

My Baby trad al twee keer eerder op op het festival, een van de grootste en populairste ter wereld. In 2015 en 2017 waren de Nederlanders ook van de partij. Op hetzelfde podium als My Baby treden ook onder anderen James Morrison en The Cat Empire op.

Glastonbury maakte eerder al de grote headliners bekend. The Killers, The Cure en Stormzy zijn de dagafsluiters. Op het affiche staan verder grote namen als Janet Jackson, George Ezra, Miley Cyrus, Janelle Monáe, Bastille, Jorja Smith, Lauryn Hill, Hozier, Billie Eilish, Snow Patrol en Wu-Tang Clan.

Het festival, dat plaats heeft van 26 tot 30 juni, is al helemaal uitverkocht. De 120.000 toegangsbewijzen waren in oktober in een halfuur tijd allemaal vergeven.