Mike Myers krijgt comedyserie op Netflix

„Ik hou van het creëren van personages en Netflix geeft me een fantastische speeltuin om in te spelen”, zegt Myers, die zijn carrière begon als castlid van Saturday Night Live.

Hij speelde ook de titelrol in de films van Austin Powers en gaf zijn stem aan de films van Shrek. Onlangs was hij nog op het witte doek te zien in de Oscar-winnende film Bohemian Rhapsody.