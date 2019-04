Zomerhuis van prinses Märtha-Louise te koop

Het is nog niet bekend wat voor prijskaartje aan de woning met de naam Bloksberg komt te hangen. Het Noorse hof heeft op een verzoek om commentaar nog niet gereageerd. Makelaar Torbjørn Ek zegt tegen de Noorse krant Finansavisen dat het pand aan de Oslofjord in goede staat is. Hij belooft de koper een panoramisch uitzicht, een boothuis, een zoutwaterzwembad en een met leisteen overdekt terras.

Märtha-Louise is het oudste kind van de Noorse koning Harald V en koningin Sonja. Haar twee jaar jongere broer Haakon is kroonprins van het Scandinavische land. In 2001 nam Märtha-Louise de woning over van haar vader Harald, ten tijde van haar verloving met de schrijver Ari Behn met wie ze in mei 2002 trouwde. Hun tweede dochter Leah Isadora is er op 8 april 2005 geboren en het gezin bracht er de afgelopen jaren veel vrije tijd door. Maar volgens Noorse media is het buitenhuis nu te groot en te duur voor de prinses, die sinds een aantal jaren is gescheiden.