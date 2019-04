Pink poetst Hollywood-ster schoon

Niemand minder dan de zangeres zelf ging op haar knieën om de steen schoon te schrobben, zo is te zien op een video die TMZ heeft gepubliceerd.

Volgens de entertainmentsite gaat het waarschijnlijk om een item voor de talkshow van Jimmy Kimmel. Te zien is hoe Pink met een borstel, desinfecterende doekjes en keukenpapier in de weer is. Omstanders filmen de opmerkelijke gebeurtenis met hun mobieltjes.

Pink onthulde haar tegel op 5 februari. Ze was de 2656e naam op de Walk of Fame.