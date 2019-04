BENR zet sociale media op zijn kop

Bart Maessen en Robin Zomer Ⓒ BENR

Begin maart lanceerde BENR hun nieuwste single Tranen van Geluk met de boodschap altijd naar geluk te zoeken, ook als het tegenzit. De mannen van BENR, Bart Maessen en Robin Zomer, zijn overweldigd door de reacties en het brede draagvlak. „Ik krijg nog steeds elke dag reacties van mensen over dat ze geraakt zijn. Of ze delen hun eigen persoonlijke verhaal. Dat we dat bereikt hebben, vind ik nog het mooist.”