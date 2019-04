Maron: ’Het gaat redelijk de goede kant op met Samantha’

„Toen ik het hoorde, schrok ik me natuurlijk kapot. Het eerste wat je denkt is: ’Wat gebeurt hier nou?”, reageert Maron in Shownieuws. „Volgens de artsen gaat het redelijk de goede kant uit. Ze heeft alleen heel veel rust nodig, dus toen ik de kamer op kwam, reageerde ze ook niet echt ergens op. Het werd ook afgeraden haar wakker te maken. Ik heb even bij haar gestaan, twee minuten, en verder moet ze gewoon veel rust hebben”, vertelt Maron aan Shownieuws.

Maron heeft het helemaal niet aan zien komen. „De afgelopen weken ging het super leuk, super gezellig. Alles ging eigenlijk goed, stijgende lijn. En dan ineens dit. Dat kwam wel even aan ja. Wij proberen haar juist overal van af te houden, dat is naar mijn idee goed gelukt. Ze heeft niets meer gebruikt, niets meer gedaan.”

Hoewel Maron dus gelooft dat het goed ging met Samantha, vreest haar omgeving juist al een tijdje voor de nieuwe omstandigheden waarin de blondine verkeert. „Ik weet natuurlijk niet hoe de levenswijze van zo’n jongen is, maar als je in het nachtleven werkt -ik ben zelf ook zanger, ik werk ook vaak in de nachten- dan weet ik wel wat er in de nacht afspeelt”, reageert ex Jeffrey Lake. „In Samantha haar situatie, waardoor ze in Schotland heeft gezeten om ergens vanaf te komen, dan luidt het spreekwoord van 1 + 1 = 2.”

Ook ex Rolf Tangel zet zijn vraagtekens bij de relatie van Samantha en Maron en het effect daarvan. „Het is natuurlijk niet heel erg bevorderlijk om als je zelf verslavingsgevoelig bent met iemand te gaan die in dat circuit zit. Als ik alcoholverslaafd ben, ga ik niet achter een bar staan. Liefde houd je niet tegen, liefde maakt blind. Maar het was beter geweest als Maron bij de Albert Heijn had gewerkt.”

Haar ex-manager Jake Hampel wil in het programma niet al te veel op de situatie ingaan. „In het verleden hebben we al gevraagd om rust en ook in deze denk ik dat het verstandig als we er zo min mogelijk aandacht aan geven. Het is voor de persoon in kwestie niet oké en ze heeft natuurlijk ook familie. Dat is allemaal heel pijnlijk. Ze heeft ook twee kinderen en het belang van de kinderen moet altijd voorop staan.”

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn ’Zelfmoord? Praat erover’. Telefoon: 0900-0113 of www.113.nl