Lil Dicky strikt grote namen voor nieuwe single

Earth is naar verwachting Lil Dicky’s nieuwe single. De Amerikaanse komiek maakte vorige week bekend dat hij met een nieuw nummer en video zou komen met daarin in ieder geval Justin Bieber. In de trailer worden ook de namen van niemand minder dan Ariana Grande, Miley Cyrus, Katy Perry, Shawn Mendes en Ed Sheeran genoemd. Ook onder anderen John Legend, Halsey, Sia, Adam Levine, Meghan Trainor, Snoop Dogg, Backstreet Boys, Rita Ora, Wiz Khalifa en Leonardo DiCaprio worden aangekondigd.

Of de artiesten allemaal meezingen of alleen in de clip figureren is niet duidelijk. Lil Dicky teasede eerder al via Instagram dat Earth het potentieel heeft om „de beste song van het decennium” te worden.

Freaky Friday

Justin Bieber deelt de trailer van Earth ook op sociale media. „Vrijdag. Laten we de wereld redden”, schrijft hij erbij.

Lil Dicky’s laatste project was Freaky Friday, het nummer dat vorig jaar viraal ging. De komiek en rapper veranderde in de video in onder meer Chris Brown, Ed Sheeran en Kendall Jenner. Het nummer was een knipoog naar de film met die naam uit 2003, waarin Lindsay Lohan en Jamie Lee Curtis van lichaam verwisselen.