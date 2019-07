’Volgens mij heeft 1 op de 3 Nederlandse gezinnen een UB40-plaat in huis’

„We hebben echt een ’mad love affair’ met Nederland. Je vindt hier één van onze sterkste fanbases”, zegt vocalist en rapper Astro. „Volgens mij is er zelfs een onderzoek gedaan waar uitkwam dat één op de drie Nederlandse huishoudens op z’n minst één UB40-plaat in huis heeft.”

Zanger Ali Campbell is het daar roerend mee eens. „We houden van Nederland. Zo leuk om eerst binnen in een groot stadion te spelen en daarna terug te komen voor een festival.” Het publiek in het Kralingse Bos staat zondag een feestje te wachten, belooft hij. „We gaan het dak eraf spelen. Nou ja, figuurlijk dan.”

Greatest hits

Het wordt in ieder geval een feest der herkenning, want er komen vooral bekende nummers – en covers – als Kingston Town, (I Can’t Help) Falling in Love With You en Red, Red Wine voorbij. „Het is een greatest hits-set. We moeten toch de grootste successen vieren waardoor we dit jaar al veertig jaar bestaan.”

Na vier decennia is de reggaeband het absoluut niet zat om keer op keer dezelfde hits te moeten spelen. „Wij waren zelf al verliefd op de liedjes voordat ze een hit werden, daardoor kregen we naam als band en konden we doen wat we wilden doen. Hoe kun je daar moe van worden?”, vindt Astro.

Ook de reactie van het publiek op hun meest bekende werk gaat niet vervelen volgens de rapper. „Elke keer als we op het podium staan en Ali zet de woorden ’red, red, wine’ in en je ziet dan hoe de fans al gelijk uit hun dak gaan, dan weet je meteen weer waarom je het allemaal doet. Daar word je nooit moe van. Ons grootste probleem is juist dat we moeten kiezen tussen de hits die we spelen. Een luxeprobleem natuurlijk.”