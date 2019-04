Ook in de liefde scoort Ajax!!!

Met deze basiself knikkerde Ajax het Italiaanse Juventus uit de Champions League. Ⓒ Hollandse Hoogte

Niet alleen voor de spelers van Ajax zélf was het bereiken van de halve finale van de Champions League iets magisch, ook voor hun familie – en niet in de laatste plaats hun partners – was het een avond om nooit te vergeten. Dit zijn de vrouwen die de stervoetballers uit Amsterdam door heel Europa laten stralen.