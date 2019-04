BBC-ster Mya-Lecia (16) plotseling overleden

Mya-Lecia werkte al sinds haar tweede, toen ze een rolletje had in Absolutely Fabulous. Ze was daarna te zien in verschillende gastrollen op de Britse tv en in de film Cloud Atlas. Van 2014 tot 2018 speelde de actrice in Millie In Between, een serie van BBC’s kindertak CBBC. Ze is momenteel te zien in een andere serie van CBBC, Almost Never.

„In deze verdrietige tijd zijn onze gedachten bij Mya-Lecia’s familie, vrienden en iedereen die van haar hield”, lieten de makers van Almost Never weten op Instagram. Daarna deelden ze de mededeling van CBBC, waarin onder meer stond: „Mya-Lecia was een geliefd lid van de BBC Children-familie en een enorm getalenteerde actrice, zangeres en danseres. We zullen haar enorm missen.”

De zender liet z’n jonge doelgroep ook weten: „We weten dat dit heel heftig nieuws is, en het kan helpen om hierover te praten met je vrienden of een volwassene die je vertrouwt. Als je het moeilijk hebt en het idee hebt dat je met niemand kan praten, dan kun je altijd bellen met de kindertelefoon.”

