Dordrecht staat in teken van The Passion

Edwin Jonker en Edsilia Rombley vervullen de rollen van Jezus en Maria. Martijn Krabbé neemt de rol van verteller op zich, acteur Porgy Franssen speelt Pilatus. Paul Sinha kruipt in de huid van de discipel Petrus en eerder werd al bekend dat rockzanger Lucas Hamming de rol van Judas zal vertolken. Klaas van Kruistum doet verslag van de processie.

Het is de negende keer dat The Passion wordt uitgevoerd. Deze editie krijgt voor het begin van de voorstelling een eigen tv-monument dat bestaat uit gesprekken met (oud)artiesten en makers. Ook wordt er teruggeblikt met fragmenten uit eerdere edities en wordt er een tipje van de sluier opgelicht van komende editie.

Kennismaking met Jezus

Het evenement is ooit opgezet om het grote publiek te laten kennismaken met het verhaal van Jezus Christus. De voorstelling belicht de laatste uren en de dood van Jezus, aan de hand van popnummers gezongen door bekende artiesten. Duizenden mensen lopen mee in een processie.

Het tv-monument over The Passion is te zien op donderdag 18 april om 16:15 uur op NPO1 en de negende editie van The Passion is om 20:30 uur live te zien op NPO1 en met audiodescriptie te beluisteren op NPO Radio 2.