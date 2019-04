Oprah sprakeloos bij afscheid moeder

„Toen ik haar voor de tweede keer die week opzocht, wist ik zeker dat het de laatste keer was dat ik haar zou zien”, aldus Oprah over die periode afgelopen november. „En nog steeds wist ik niets betekenisvoller te zeggen dan ’Dag, ik zie je later’. Best triest voor iemand die een carrière heeft opgebouwd met het verbinden van mensen.”

De televisiemaakster besloot toch nog een keer terug te vliegen naar haar moeder Vernita. „Mijn hoofd was leeg. Ik heb gebeden om de juiste woorden te vinden. Woorden zonder oordeel of maar een beetje wrok.”

Toen ze gospelmuziek hoorde, kreeg Oprah een idee. Ze vroeg zangeres Wintley Phipps via Facetime nog één keer voor haar moeder te zingen. Daarna wist ze wat ze wilde zeggen. „Ik keek in haar ogen, en zei haar dat het moeilijk geweest moet zijn voor haar als 17-jarige zwanger meisje in Mississippi. Dat mensen haar vast hebben aangeraden een abortus te plegen of me weg te geven. Ik zei haar: maar dat heb je niet gedaan. En daarvoor ben ik je dankbaar. Je hebt je best gedaan met wat je had. En kijk hoe het allemaal goed is gekomen.”