Glennis kijkt uit naar lange Hazes-repetities

Glennis hoefde dan ook niet lang na te denken toen ze werd gevraagd om nog een jaar liedjes van André Hazes sr. mee te zingen in de Ziggo Dome, ook vanwege de klik die ze heeft met de andere gastartiesten. „Die is er eigenlijk met iedereen wel. Het is vooral veel lol. Dat begint hier al. Zo gaat het er straks ook aan toe tijdens de repetities. Dat kan lang duren, kan ik je zeggen.”

Op feestboot MS De Jordaan gaf Glennis onder leiding van Jeroen van der Boom al een klein voorproefje op de aanstaande editie. Wat ze straks tijdens de shows gaat zingen, staat echter nog niet vast. „We zijn er nog niet uit wat betreft het repertoire, maar ik heb wel wensen. Het liedje Waarom wil ik bijvoorbeeld al heel lang zingen in de show”, vertelt ze. „Elke keer ging er iemand anders mee vandoor. Maar Hazes heeft zoveel prachtige liedjes.”

Simpel

Glennis vindt het bijzonder dat Holland Zingt Hazes al zolang een succes is. Ze hoopt ook dat dat zo blijft. Volgens haar is de kracht vooral de eenvoud van de show. „Er zijn natuurlijk altijd verbeterpunten maar ik vind dat je het eigenlijk zo simpel mogelijk moet houden, want dat was André ook. Geen dansers, geen poespas, gewoon muziek brengen en een verhaal vertellen. Eens kijken of we de tien jaar gaan halen.”

Naast de naam van Glennis toverde Jeroen van der Boom, het creatieve brein achter Holland Zingt Hazes, ook Danny de Munk uit de hoge hoed. Zij staan in maart samen met onder anderen Gerard Joling, Samantha Steenwijk, Miss Montreal en de Hazes-kinderen André en Roxeanne op het podium. De achtste editie telt voorlopig drie shows, op 7, 13 en 14 maart.