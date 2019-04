Sylvie over liefdesbreuk: ’We zijn nog steeds vrienden’

„Ik kan alleen maar zeggen dat we nog steeds vrienden zijn en bijna elke dag contact hebben. Er was geen gevecht, geen kwaad bloed”, onthult Sylvie in een interview met het Duitse RTL.

Hoewel ze naar eigen zeggen deze breuk even moet verwerken, gelooft ze nog steeds in de liefde en is ze op zoek naar de ware. „Ik wil Mr. Right vinden, niet Mr. Right Now, maar Mr. Right.”

Over de verschillende mannen die de revue hebben gepasseerd, zegt Sylvie dat er eigenlijk maar één man die echt belangrijk voor haar is, haar zoon Damian, die Bart nog nooit ontmoet heeft. „Hij is mijn grote liefde!", aldus la Meis.

