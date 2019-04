Nieuwe Baantjerfilm te zien in bioscoop

Na de film, die ook in België uitkomt, volgt een nieuwe tv-serie op RTL 4 en Videoland. Initiatiefnemers zijn Thijs en Peter Römer, de kleinzoon en zoon van Piet Römer, die De Cock in de succesvolle originele serie in de jaren negentig speelde. De vorige serie was twaalf seizoenen bij de zender te zien en trok wekelijks miljoenen mensen.

De regie van de film is in handen van Arne Toonen en Millstreet Films is de producent. De cast bestaat verder uit onder anderen Fedja van Huêt, Horace Cohen, Ruben van der Meer, Jelka van Houten, Ryanne van Dorst en Loes Luca.

Baantjer het Begin is gebaseerd op de werken van A.C. Baantjer, van wie zeven miljoen boeken zijn verkocht.