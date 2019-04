Lionel Richie wilde priester worden

De 69-jarige muzikant blikt in een interview met People terug op zijn carrière. „Ik ging studeren en ontmoette op de universiteit de andere bandleden van de Commodores”, aldus Lionel over de band waarmee hij uiteindelijk hits als Three Times A Lady en Easy scoorde. „Ik was toen nog vastbesloten om priester te worden, maar de eerste keer dat we optraden stonden er allemaal meisjes te gillen. Er hadden nog nooit meisjes om mij gegild.”

De zanger wist al snel dat hij zijn plannen moest bijstellen. „Ik speelde geen basketbal, football of honkbal. Ik zat in het tennisteam, maar je hoorde nooit meisjes gillen langs de tennisbaan. Ik kan me herinneren dat toen ik die meisjes hoorde, ik meteen dacht: ik ben geloof ik toch niet gemaakt voor het priesterschap.”

