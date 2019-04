Zitting Weinstein achter gesloten deuren

Volgens USA Today heeft rechter James Burke het verzoek voorlopig ingewilligd, maar geeft hij nieuwsmedia die protesteren de komende dagen nog gelegenheid om argumenten op te voeren om de zaak publiekelijk te bespreken.

De zitting, die voor 26 april gepland staat, draait om de vraag of de aanklagers andere vermeende slachtoffers van de gevallen filmproducent mogen opvoeren in de rechtszaak. Die draait om het vermeend seksueel geweld tegen twee vrouwen, maar in de afgelopen anderhalf jaar hebben tientallen vrouwen Weinstein beschuldigd van misbruik. De filmmaker staat niet terecht voor die gevallen, maar aanklagers willen hen opvoeren om zijn karakter te schetsen. Eerder gebeurde dat ook in de rechtszaak tegen Bill Cosby.

Het juridische team van Weinstein wil de zitting besloten houden om potentiële juryleden niet te beïnvloeden. Ook de aanklagers zeggen de producent een kans te willen geven op een eerlijke rechtszaak. Zij willen daarnaast ook de privacy van de beschuldigers respecteren.

