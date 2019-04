Op de bres voor gepeste volwassenen

Bert van Leeuwen en de gepeste Corrie. Ⓒ EO

Je rijdt van je werk naar huis, onderweg sta je brakend in de berm. Van alle spanning veroorzaakt door collega’s die je dag in, dag uit kleineren en negeren. Het overkwam Corrie, die in Gepest van 9 tot 5 de hulp van Bert van Leeuwen inschakelt. „Als je zo wordt behandeld heeft dat zó veel impact, dat is bijna vergelijkbaar met ptss”, zegt de presentator.